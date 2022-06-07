Okulun önünde cinsel organını teşhir eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Okulun önünde cinsel organını teşhir eden şüpheli tutuklandı

07.06.2022 20:07
Okulun önünde cinsel organını teşhir eden şüpheli tutuklandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu önünde cinsel organını teşhir eden şüphelinin diş teknisyeni Murat S. (31) olduğu belirlendi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu önünde cinsel organını teşhir eden şüphelinin diş teknisyeni Murat S. (31) olduğu belirlendi. Daha önce Aliağa ilçesinde de benzer suçlara karıştığı belirlenen ve dün yakalanan taciz şüphelisi bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Karşıyaka ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu'nun önüne gelen bir kişi, cinsel organını teşhir ederek okul çevresinde bir süre dolaştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler büyük tepki çekerken, İzmir polisi, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında, görüntüdeki şüphelinin diş teknisyeni Murat S. olduğunu tespit etti. Şüpheli, dün Aliağa ilçesindeki bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelinin daha önce Aliağa ilçesinde de benzer bir suça karıştığı saptandı. Şüpheli Murat S., bugün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Okulun önünde cinsel organını teşhir eden şüpheli tutuklandı
Okulun önünde cinsel organını teşhir eden şüpheli tutuklandı
Okulun önünde cinsel organını teşhir eden şüpheli tutuklandı
YORUMLAR
500
İzmir'de cinsel istismar görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli tutuklandı İzmir'de cinsel istismar görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli tutuklandı Karşıyaka'da tesis yenileniyor Karşıyaka'da tesis yenileniyor
Kaynak: DHA

Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okulun önünde cinsel organını teşhir eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:05 Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
19:38 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü! Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 20:12:40. #1.13#
SON DAKİKA: Okulun önünde cinsel organını teşhir eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement