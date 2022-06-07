Okulun önünde cinsel organını teşhir eden şüpheli tutuklandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu önünde cinsel organını teşhir eden şüphelinin diş teknisyeni Murat S. (31) olduğu belirlendi. Daha önce Aliağa ilçesinde de benzer suçlara karıştığı belirlenen ve dün yakalanan taciz şüphelisi bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Karşıyaka ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu'nun önüne gelen bir kişi, cinsel organını teşhir ederek okul çevresinde bir süre dolaştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler büyük tepki çekerken, İzmir polisi, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında, görüntüdeki şüphelinin diş teknisyeni Murat S. olduğunu tespit etti. Şüpheli, dün Aliağa ilçesindeki bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelinin daha önce Aliağa ilçesinde de benzer bir suça karıştığı saptandı. Şüpheli Murat S., bugün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.