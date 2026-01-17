Oltu\'da Kedilere Kış Evi

ERZURUM'un Oltu ilçesinde gençlik merkezi gönüllüleri, kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak kedileri için plastikten kedi evleri hazırladı. İlçenin farklı noktalarına yerleştirilen evlerin önlerine ayrıca mama ve su kapları da konuldu.

Oltu Gençlik Merkezi gönüllüleri, yağışlardan zarar görmemesi için streç filmle sardıkları kedi evlerini ilçe merkezindeki park ve bahçelere yerleştirdi. Gönüllüler, kedilerin soğuktan korunması için evlerin içerisine kullanılmayan giysilerden yataklar yerleştirdi. Streç filmle kaplanarak su geçirmez hale getirilen evler, ilçenin farklı noktalarına bırakıldı. Ayrıca kedi evlerinin bulunduğu alanlara mama ve su kapları konularak, sokak kedilerinin temel ihtiyaçları karşılandı.

KEDİLER İÇİN KIŞ HAZIRLIĞI

Gençlik merkezi gönüllüsü Hilal İnce, plastikten yaptıkları evlerin içerisine yumuşak ve sıcak olması için kıyafetler yerleştirdiklerini söyledi. Veteriner teknikeri ve gençlik merkezi gönüllüsü Esranur Yıldız da kedileri sağlık kontrolünden geçirdi. Kedilere iç ve dış parazit uygulamaları yapan Yıldız, bazı kedilere de ilaç vererek tedavi etti. Yıldız, "Oltu Gençlik Merkezi olarak bugün sokak hayvanlarını düşünerek böyle bir etkinlik düzenledik. Onların barınabilecekleri yuvalar hazırladık, yanlarına su ve mama kapları koyduk. Aynı zamanda iç ve dış parazit uygulamalarını yaparak, onları kışa daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde hazırlıyoruz" dedi.