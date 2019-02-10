Son Dakika Haberleri: Ölü'n Bizi Ayırana Dek" Oyunu Sahnelendi

Ölü'n Bizi Ayırana Dek" Oyunu Sahnelendi

24 dakika önce

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu'nun oynadığı "Ölü'n Bizi Ayırana Dek" adlı oyun Bursalı sanatseverler için sahnelendi.

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu'nun oynadığı "Ölü'n Bizi Ayırana Dek" adlı oyun Bursalı sanatseverler için sahnelendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Hakan Yılmaz yönetti.

Murat Dişl, Alper Atalan, Zeki Enes Akkan ve Ebru Cündübeyoğlu'nun kaleme aldığı oyun zaman zaman izleyenleri güldürdü.

Oyun, Cansu ve Serdar çifttinin evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmadan bir gece önce kendileri için düzenlenen bir kutlama partisine katılırlar.Bir gece öncesine dair çok az şey hatırlayan Cansu ve Serdar'ı bekleyen asıl sürpriz, salondaki kanepede uzanmakta olan cesettir.Ne yapacağını bilemeyen çift "Hangimiz katil?" sorusuna yanıt ararken kendi evliliklerini gözden geçirdikleri sırada karşılarına çıkacak bambaşka sürprizlerle dolu bir hayat hikayesini konu aldı.

İki perdelik oyun sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncu kadrosu uzun süre alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:07 Kaynak: AA

Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Kültür Sanat
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