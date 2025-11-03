Ölüler Çetesi Yakalandı - Son Dakika
Ölüler Çetesi Yakalandı

Ölüler Çetesi Yakalandı
03.11.2025 11:46  Güncelleme: 12:08
Mirasçısı olmayan ölülerin gayrimenkullerini sahte evrakla satan çete, 100 milyon liralık vurgun yaptı.

Öldükten sonra geride hiçbir mirasçısı olmayan kişilerin üzerindeki gayrimenkulleri düzenledikleri sahte evrak ve imzalarla önce kendi üzerlerine alan ve daha sonra da satan 'Ölüler Çetesi' bir tapu memurunun dikkati sayesinde yakalandı.

SAHTE EVRAKI MEMUR FARK ETTİ

İddialara göre Ankara'da Çubuk Tapu Müdürlüğü'nde görevli olan Ş.B., e-devlet vatandaş portalı-tapu işlemleri üzerinden yapılan bir tapu devir işleminde bir tuhaflık olduğunu belirledi. Ş.B., Tapu devri için gönderilen evrakları incelediğinde, evrakların sahte olduğunu ve düzenlendiğini fark etti.

100 milyon liralık vurgun yapan 'Ölüler Çetesi' çökertildi

ÇOK SAYIDA TAPU EL DEĞİŞTİRDİ

Olayın anlaşılmasının ardından suç duyurusu yapıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri titizlikle çalışma başlattı. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından, mirasçısı olmayan ölen kimsesizler üzerindeki arsa, arazi, sahipsiz taşınmazlar ve yurtdışında yaşayan kişilere ait tapuların, sahte evrak, mühür ve sahte imzalarla önce kendi üzerlerine aldıkları daha sonra başkalarına satıldığı tespit edildi. Çetenin bu yöntemi kullanarak birçok tapunun el değiştirmesini sağladığı ortaya çıkarıldı.

ÇETE ÜYELERİ SAHTE EVRAKLA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE İŞLEM YAPARKEN YAKALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında müteahhit olduğu belirlenen Y.O., tapuda memur olarak çalışan H.N.S., emlakçı H.Y., esnaf M.K., arsa alım satım işleri yapan H.G., emlakçı M.B., emlakçı T.T. ve üniversite öğrencisi Y.İ.O. gözaltına alındı. Ekiplerin aralıksız takip ettiği çete üyelerinin bazıları ise sahte evraklarla tapu müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı. Sahte işlemleri gerçekleştiren çete üyelerinin işlem yaptığı anların bazıları ise kameralara yansıdı.

100 milyon liralık vurgun yapan 'Ölüler Çetesi' çökertildi

100 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Çubuk Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 8 çete üyesi, "resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyelerinin bu yöntemlerle 100 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Çete üyelerinin gerçekleştirdiği para trafiği de MASAK raporlarına yansıdı.

OSMANLI DÖNEMİNE AİT TAPULARI İÇERDEN BİLGİ ALARAK TESPİT ETMİŞLER

Edinilen bilgilere göre, Çubuk Tapu Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan H.N.S., tapu arşivinden Osmanlı döneminde kalan, veya mirasçısı olmayan, ölen kimsesizler üzerindeki tapular, sahipsiz taşınmazlar, burada yakını bulunmayan ve yurt dışında yaşayan kişilere ait tapuları belirlemekle görevlendirilmiş. H.N.S. tespit ettiği tapulara ait bilgileri müteahhit Y.O.'ya iletti. Y.O. ise bu bilgileri emlakçılık yapan T.T.'ye ileterek sahte evrak hazırlanmasını talep etti. T.T. sahte imza, sahte mühür kullanarak hazırladığı sahte tapu evraklarını tekrar müteahhit Y.O.'ya iletti. Çete, bu işlemlerin ardından ise sahte evraklarla başkasına ait tapuları tanıdıklarının ve yakınlarının üzerine aldı.

