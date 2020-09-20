Ömrünü arıcılığa adadı - Son Dakika

Ömrünü arıcılığa adadı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşık 40 yıldır arılarla iç içe olan emekli ziraat teknisyeni Hüseyin İspirli, yaşam tarzına dönüştürdüğü işiyle bölge çiftçisine örnek oluyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşık 40 yıldır arılarla iç içe olan emekli ziraat teknisyeni Hüseyin İspirli, yaşam tarzına dönüştürdüğü işiyle bölge çiftçisine örnek oluyor.

İspirli'nin, 1980'de ziraat okuluna girdikten sonra arılara yakın bir hayatı oldu. Mezuniyetinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde 18 yıl arıcılık bölümünden sorumlu olan İspirli, emekliliği sonrasında da arıcılık yapmayı sürdürdü.

Deneyimlerini bölge çiftçisiyle paylaşmaya devam eden İspirli, Bafra Ovası'nda bu işi yapmaya başladı.

Yaklaşık 3,5 dönüm alana kovanlarını taşıyan İspirli, arıların ihtiyaç duyduğu polen ve nektarı temin edebilmeleri için meraya özel bitkiler ekti, damla suluma yöntemiyle verimi artırdı.

"Gelecek yıl arı sütü üretimine de geçeceğim"

İspirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bal, polen ve propolis ürettiğini söyledi.

Gelecek yıl arı sütü üretimine de geçeceğini belirten İspirli, şöyle konuştu:

"Meraya arı otu, fasulye tohumu ektik. Bunu normalde sonbaharda ekebiliriz ama yağmurlama sulama sistemi kurarak burada yazın da bunları ekebildik. Sonbahara kadar arılarımız bundan polen ve nektar alacak, kışa daha güçlü girip bahara daha güçlü çıkacak. Bunu, sulama sistemiyle başarmış olduk. Bu sene arı üretimine ağırlık verdiğimiz için bal üretimimiz fazla olmadı."

Bafra'da yaklaşık 20 bin kovanda amatör arıcılık yapıldığına işaret eden İspirli, "İlçede 15 kişi profesyonel arıcılık yapıyor. Hemen her köyde 10-15 kişi amatör üretim yapıyor. Amatör arıcılarımıza örnek olup, böyle bir sistemi oturturlarsa daha karlı, verimli ve zevkli arıcılık yapabileceklerini göstermek istedim." dedi.

İspirli, geçen yıl 80-100 lira olan saf balın kilogram fiyatının, bu sene 100 ile120 lira arasında değişebileceğini sözlerine ekledi.

Ömrünü arıcılığa adadı

Bafra Ovası, Emekli, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ömrünü arıcılığa adadı - Son Dakika

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