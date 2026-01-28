OMSAN Lojistik Yatırımlarını Hızlandırdı

OMSAN Lojistik, "atılımcı büyüme vizyonu" doğrultusunda altyapı yatırımlarını hızlandırarak öz mal araç filosunu yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen enerji ve gaz üreticilerinin Türkiye içi dağıtım operasyonlarında stratejik çözüm ortağı olarak faaliyet gösteren OMSAN Lojistik, bu kapsamda kazandığı yeni ihaleler doğrultusunda yaklaşık 500 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Yatırım kapsamında 78 yeni çekici filoya dahil edilirken, şirketin operasyonel gücü, esnekliği ve hizmet kalitesinin artırılması hedeflendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMSAN Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu, yapılan yatırımların yalnızca şirket büyümesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Arıburnu, söz konusu adımların, istihdam yaratan, üretimi destekleyen ve topyekün ekonomiye katkı sağlayan bir değer zincirinin parçası olduğuna vurgu yaparak, "Aynı zamanda bu yatırımlar, şirketimizi geleceğe taşıyan, OYAK Genel Müdürümüzün de her fırsatta vurguladığı, uzun vadede yüksek değer kazanma potansiyeli barındıran stratejik alanlara yönelme sürecinin somut bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Yatırımların arkasındaki ana itici gücün, OMSAN'ın 48 yıllık sektörel birikimi ve OYAK'ın uzun vadeli vizyonu olduğunu vurgulayan Arıburnu, lojistik sektöründe üstlenilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti.

Taşımacılık filosuna yönelik yatırımların yalnızca kapasite artışıyla sınırlı kalmadığına işaret eden Arıburnu, güvenlik, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmeliyet alanlarında da OMSAN'ın çıtasını yükselttiğini ifade etti.

Arıburnu, yakın gelecekte hizmetlerini dünyanın dört bir yanında sunmayı hedeflediklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"OMSAN kültüründe iş, önce ülke ve üyeler için yapılır, kazanç bunun doğal sonucudur. Müşterilerimizi memnun etmek yalnızca ticari bir hedef değil, aynı zamanda bir görev ve bir terbiyedir. Dünya çapındaki enerji firmalarına sunduğumuz hizmetin kalitesi, ülkemizin ve şirketimizin itibarı açısından paha biçilmezdir."