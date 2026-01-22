OMÜ'den Asayiş İçin Yeni Görev Köpeği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

OMÜ'den Asayiş İçin Yeni Görev Köpeği

22.01.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OMÜ, 26 aylık 'Pars' adlı köpeği, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne asayiş görevlerinde teslim etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Arama Kurtarma Birimi tarafından yetiştirilen Belçika Malinois cinsi 26 aylık görev köpeği "Pars", Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde asayiş ve operasyonel görevlerde kullanılacak.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ Arama Kurtarma Merkezi'ndeki teslim töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite bünyesindeki arama kurtarma biriminin Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk akredite olma özelliği taşıdığını söyledi.

Ekibin arama kurtarmanın yanı sıra köpek eğitim faaliyetleri de sürdürdüğünü belirten Aydın, ilk olarak "Dost" adında bir köpek yetiştirdiklerini dile getirdi.

"Dost"u eğitmeye karar verme sürecini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Ekibimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgeye giderek halkımıza yardımcı olmaya çalıştı. Orada bir köpeğin arama kurtarmada ne kadar önemli olduğunun farkına vardılar ve bu köpeğin eğitimine başladılar. O zaman yavruydu Dost, yaklaşık 3-4 yıldır eğitimleri devam ediyor. Eğitimlerinin sonunda da İçişleri Bakanlığının açtığı sınava girdi ve akredite oldu. Türkiye'de üniversiteler arasında tek akreditasyonu olan köpeğimiz Dost. Gerektikçe ilgili bölümlere Dost'u yolluyoruz, çeşitli görevlerde bulunuyor."

Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ise görev köpeklerinin çalışmalarında çok büyük yardımı bulunduğunu vurgulayarak, "Pars'ın özellikle narkotik suçla mücadele konusunda arkadaşlarımıza birinci derecede katkı sunacağını değerlendiriyoruz. Bu nazik davranışlarından dolayı Sayın Rektörümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

Daha sonra teslim edilen "Pars", Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde asayiş ve operasyonel görevlerde yer alacak.

Kaynak: AA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OMÜ'den Asayiş İçin Yeni Görev Köpeği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

18:13
Galatasaray’a müjdeli haber Uzun bir aranın ardından geri döndü
Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:33:12. #7.11#
SON DAKİKA: OMÜ'den Asayiş İçin Yeni Görev Köpeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.