Onshore Projelere Ciddi Talep Var"

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, rüzgar enerjisinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modelinin başarılı bir şekilde hayata geçeceğini düşündüğünü belirterek,"Onshore (karasal rüzgar) projelere ciddi talep var.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, rüzgar enerjisinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modelinin başarılı bir şekilde hayata geçeceğini düşündüğünü belirterek,"Onshore (karasal rüzgar) projelere ciddi talep var. Onshore YEKA'sının başarılı bir şekilde hayata geçeceğini düşünüyorum." dedi.



AA Enerji Masası'nın konuğu olan Ataseven, offshore (deniz üstü) rüzgar yatırımlarının onshore projelere göre daha uzun fizibilite ve teknik inceleme gerektiren yatırımlar olduğunu söyledi.



Ataseven, söz konusu yatırımlarda kazanç kadar risklerin de oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, "Eğer bir offshore yatırımını ülkenize getirmek ve bununla birlikte teknolojinin de ülkenizde oluşmasını sağlamak istiyorsanız, buna yeterli sürenin verilmesi lazım. Şahsi fikrim, offshore ilan tarihi ile teklif alma tarihi arasında geçen sürenin yerli ve yabancı yatırımcılar için yeterli olmadığı yönünde. Daha uzun bir süre verilseydi, şartlar da piyasanın daha uygun gördüğü, talep ettiği şekilde olsaydı, buna talep gelirdi." diye konuştu.



"Yerli ve yabancı yatırımcı istekli"



Ataseven, birçok yerli ve yabancı yatırımcının rüzgar enerjisine yatırım konusunda istekli olduğunu belirterek, "Aslına bakarsanız offshore anlamında deniz üzerine platform kurmada oldukça gelişmiş bir sanayimiz var. Doğal gaz ve petrol sektöründe faaliyet gösteren deniz üstü platform kuran Türk firmaları var. Onlar da rüzgarda yatırımcı ve paydaş olmak istiyorlar." dedi.



Geçen yıl ağustosta yaşanan ekonomik dalgalanma sonrası yatırımcının onshore YEKA'da daha uzun süreli bir erteleme beklediğini aktaran Ataseven, "Başvuruların 6 aylık ötelemeyle, eylül-ekim gibi alınması bekleniyordu. Seçimler yatırım için, bizim için önemli bir mihenk taşı. Yerel seçimler gündemde olduğu için sürecin karmaşık hale gelmemesi için, üç haftalık bir öteleme gerçekleştirildi diye tahmin ediyorum. Onshore projelere ciddi talep var. Onshore YEKA'sının başarılı bir şekilde hayata geçeceğini düşünüyorum. Belki üç haftalık öteleme yeterli olmayabilir, ama nihayetinde ikinci onshore YEKA'sının başarılı bir şekilde ihale edileceğini söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.



(Bitti)

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