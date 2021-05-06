"Önümüzdeki çarşamba gününden itibaren 18 yaş üstündeki herkes aşı yaptırabilecek" - Son Dakika

"Önümüzdeki çarşamba gününden itibaren 18 yaş üstündeki herkes aşı yaptırabilecek"

06.05.2021 14:37

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te kurulan yeni aşı merkezinin açılışında, aşı dozlarını boşa harcamak istemediklerini belirterek, önümüzdeki çarşamba gününden itibaren 18 yaş üstü herkesin aşı yaptırabileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te kurulan yeni aşı merkezinin açılışında, aşı dozlarını boşa harcamak istemediklerini belirterek, önümüzdeki çarşamba gününden itibaren 18 yaş üstü herkesin aşı yaptırabileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te bulunan Porte de Versailles'de yeni bir aşılama merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Macron, açılış töreninde yaptığı konuşmada, günde 2 bin enjeksiyon yapılabilecek merkezin Paris İtfaiye Teşkilatı tarafından yönetileceğini belirterek, aşı kampanyasının önümüzdeki haftadan itibaren hızlandırılacağını kaydetti. Aşı sırasının 50 yaşındakilere kadar geldiğini söyleyen Macron, "50 yaş üstü vatandaşlarımız için 10 Mayıs Pazartesi gününden itibaren aşılamalar başlayacak" dedi.

Aşı dozlarını "boşa harcamak" istemediklerini belirten Macron, "optimize etmek ve tüm dozların tam olarak kullanılacağından emin olmak" istediğini duyurdu. Önümüzdeki çarşamba gününden itibaren aşılamanın 18 yaş üstündeki herkese açılacağını ifade eden Macron, "Çarşamba gününden itibaren yaşınız ne olursa olsun, bir gün önceden dozların mevcut olup olmadığını Doctolib sitesinden görebileceksiniz. Eğer randevu yeri varsa yaş sınırı olmaksızın aşılanabileceksiniz" açıklamasında bulundu. Macron, hedeflerinin bu ayın ortalarında yaklaşık 20 milyon aşıya ulaşmak olduğunu hatırlattı.

MACRON FİKRİ MÜLKİYETİN KALDIRILMASINDAN YANA

Avrupa'nın dozlar açısından en cömert kıta olduğunu kaydeden Macron, "İlk günden itibaren ortaklarımıza yardım ettik ve en hassas ülkelere ihracat yaptık. Fikri mülkiyetin kaldırılmasından yanayım ancak günümüzde aşılamayı zorlaştıran teknoloji transferi ve üretim kabiliyetidir" dedi.

Fransa'da toplam 23 milyon 911 bin 567 kişi Çovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 16 milyon 763 bin 53'üne tek doz, 7 milyon 148 bin 514'üne ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Önümüzdeki çarşamba gününden itibaren 18 yaş üstündeki herkes aşı yaptırabilecek' - Son Dakika


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