Orban'dan Clinton'a Yanıt

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 1999'da dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın Macaristan'dan "Yugoslavya savaşına müdahil olmasını" istediğini ancak Budapeşte'nin net "hayır" cevabı verdiğini belirtti.

Orban, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Başbakan Orban, "1999'da Başkan Bill Clinton, Macaristan'dan 'Yugoslavya savaşına müdahil olmasını ve yeni bir cephe açmasını' istedi. Cevabımız net bir 'hayır' oldu." ifadelerini kullandı.

Orban, "evet" demeleri durumunda halkın çatışmaların sonucuna katlanmak durumunda kalacağını vurgulayarak, ancak cesaret varsa "hayır" demenin mümkün olduğunu kaydetti.

1998-2002 döneminde Orban, henüz 35 yaşındayken ülkenin başbakanı olmuştu. Orban'ın ikinci başbakanlık dönemi 2010'da başlamıştı.