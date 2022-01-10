Ordu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı - Son Dakika

Ordu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Valilik ile Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programla kutlandı.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Vali Tuncay Sonel, bazın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

Ordu Valiliği görevine başlayalı 1,5 yıl olduğunu ve zamanın hızlı geçtiğini belirten Vali Sonel, "19 ilçesi ile Ordu'da kocaman bir aileyiz. Bu ailenin en önemli değerlerinden birisi de siz değerli basın mensuplarımızdır. Karadeniz'in güzel bir şehri olan ilimizin ve ülkemizin gelişmesinde hepiniz çok önemli roller alıyor, çok önemli işler yapıyorsunuz. Bizlere her konuda yol gösteren ve katkı sunan tüm basın camiası arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan ise toplumlar büyüdükçe iletişimin de değerinin arttığını ifade ederek, "Basın toplumların gözü, kulağı ve dilidir. Gördüğünü alır ve toplumun diğer kişilerine aktarır. Sonuçta toplum da her şeyden haberdar olur. Basın çok önemli bir rol üstleniyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Sonel, basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Ordu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Ordu Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cihat Albayrak, Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen, Ordu Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Birol Yılmaz, Ordu İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Bahtiyar Kahveci, Ünye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Coşkun, Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk, Ünye Radyo Yayıncıları Derneği Başkanı Hakan Korkmaz, Ünye Aktif Medya Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Bölükbaş, Karadeniz Radyo Televizyon ve Gazeteciler Derneği Başkanı Cihan Çakır ile il genelinde görev yapan basın mensupları katıldı.