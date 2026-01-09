Ordu'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı - Son Dakika
Ordu'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı

09.01.2026 18:21
Vali Muammer Erol başkanlığında yapılan toplantıda, Ordu'daki güvenlik ve narkotik mücadele değerlendirildi.

Ordu'da ocak ayı güvenlik, asayiş ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Muammer Erol başkanlığında valilikte düzenlenen toplantıda, kentin güvenlik, asayiş ve trafik durumu değerlendirildi.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkililerince 2025 yılında Ordu'da gerçekleştirilen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları ve faaliyetleriyle ilgili sunum yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadelede ilin durumu, uyuşturucu arzı ile mücadele, yapılan planlı ve projeli operasyonlar, risk analiz çalışmaları, saha çalışmaları, alınan tedbirler ve önleyici faaliyetler hakkında Vali Erol'a ve toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik 97 Bot Komutanı Üsteğmen Miralay Tolga Akalp katıldı.

Kaynak: AA

