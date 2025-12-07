Ordu\'da Makas Atan Sürücüye 14 Bin TL Ceza

ORDU'da, ikaz lambalarını yakıp, trafikte makas atarak giden hafif ticari aracın sürücüsüne 14 bin 69 TL para cezası uygulandı.

Olay, dün gece saatlerinde Fatsa ilçesi sahil yolunda meydana geldi. 08 SBT 87 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün, dörtlü ikaz lambalarını yakıp, makas atarak trafikte ilerlediği anlar, yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 00.30 sıralarında hafif ticari aracı ve sürücüsünün kimliğini tespit etti. Sürücüye, 'kara yolunda saygısız şekilde araç kullanmak, sürücülerin trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde sık sık şerit değiştirmeleri (makas) ve farklı okunmasını sağlayacak şekilde tescil plakasında oynama yapmak' maddelerinden toplam 14 bin 69 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.