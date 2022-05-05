Ordu'da mayıs ayında kar yağışı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da mayıs ayında kar yağışı

05.05.2022 14:37
Ordu'da mayıs ayında kar yağışı

Ordu'nun yüksek kesimli ilçeleri ve yaylaları, mayıs ayında yağan kar ile beyaza büründü.

Ordu'nun yüksek kesimli ilçeleri ve yaylaları, mayıs ayında yağan kar ile beyaza büründü.

Ordu'nun kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimli ilçelerde ve yaylalarda kar yağışı olarak yüzünü gösterdi. Kentin, yüksek rakımlı, Aybastı, Gürgentepe, Kumru, Kabadüz gibi ilçeleri ile bin 500 ve 2 bin rakımlı yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Mayıs ayının ilk haftasında yağan kar yağışı sonrası yeşil örtü beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede yoğun sis de hakim oldu. Bahar aylarında nadir olarak görülen ve yüksek kesimli alanlarda etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

(Selim Kuşcu/İHA)

YORUMLAR
500
ARDAHAN'A LAPA LAPA KAR YAĞDI ARDAHAN'A LAPA LAPA KAR YAĞDI Artvin'de Mayıs ayında yağan kar 6 köyün yolunu ulaşıma kapattı Artvin'de Mayıs ayında yağan kar 6 köyün yolunu ulaşıma kapattı

Gürgentepe, Mayıs, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'da mayıs ayında kar yağışı - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Aksoy Araştırma'dan Ertan Aksoy: İlk seçimde iktidar değişecek aksi hayatın olağan akışına aykırı
14:35 Rusya, Ukrayna'ya darbe vurmaya devam ediyor! 600 asker öldürüldü, 3 savaş uçağı düşürüldü
14:22 HDP Genel Merkezi önünde çelenk gerginliği! Polis müdahale etti
13:59 Thodex davasında Faruk Fatih Özer'in abisinden şaşırtan savunma: Asıl mağdur biziz!
13:53 Ibrahimovic, Serdar Dursun'a selam söyledi: Gerçek Zlatan'dan kopyasına selam yolluyorum
13:34 Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko Rusya-Ukrayna savaşının beklenenden uzun sürdüğünü açıkladı!
13:25 Düğünde işini yapan zurnacıya maganda kurşunu isabet etti!
13:25 Putin'in aşçısından Batı'ya ağır sözler: Acınası durumdaki nesli tükenmiş sapıklar
13:06 MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na "havlama" iması: Yetiştiği kapıya ürür!
11:03 Süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'ne isyan etti: Her gün litre başı 2 lira zarar ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 14:44:44. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da mayıs ayında kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement