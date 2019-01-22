Ordu'da Öğrencilere Bilgi Evlerinde Tatil Faaliyetleri

Ordu'da hizmet veren bilgi evleri, öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli ve dolu dolu geçirebilmeleri için faaliyetlerini sürdürüyor.

Ordu'da hizmet veren bilgi evleri, öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli ve dolu dolu geçirebilmeleri için faaliyetlerini sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek, derslerine yardımcı olmak amacıyla açılan "Mimar Sinan ve Yunus Emre Bilgi Evleri", yarıyıl tatili boyunca düzenlediği 38 farklı etkinlik ve kulüp faaliyetleriyle öğrencilere keyifli bir tatil yaşatıyor.



281 öğrencisi bulunan Yunus Emre Bilgi Evi ile 529 öğrencinin bulunduğu Mimar Sinan Bilgi Evinde Türkçe kulübü, matematik turnuvası, drama, kim milyoner olmak ister, çarkıfelek, İngilizce kes yapıştır, hafıza yarışı, hızlı okuma kulübü, element tombalası, yazma becerileri, eğlenceli bilim, okuma saati, değerler eğitimi, pano hazırlama, mektup yazma, pratik bardak turnuvası, puzzle, kütüphanedeki sır, ayraç yapma gibi birçok kulüp faaliyeti düzenleniyor.



Ücretsiz gerçekleştirilen çeşitli aktivite ve etkinlik ile öğrencilere eğitim ortamı sunan Ordu Büyükşehir Belediyesi, her ay en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli ödüller veriyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, bilgi evleri sayesinde öğrencilerin farklı etkinliklerle güzel ve verimli bir tatil geçireceklerini belirtti.



Öğrencilerin, yoğun bir eğitim öğretim döneminin ardından iyi bir tatili hak ettiklerini vurgulayan Tekintaş, "Biz de bu tatil süresince öğrencilerimizin hem güzel hem de verimli bir tatil geçirmeleri amacıyla okul dönemi süresince yapmaya fırsat bulamadıkları farklı faaliyetlerin yer aldığı bir etkinlik programı hazırladık. Bu etkinliklerden öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekler." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Eğitim » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

31 Mart Seçimleri İçin Aday Gösterilmeyen AK Parti'li Belediye Başkanı, Partisinden İstifa Etti

Keles'te Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor

Son Dakika! Silah Zoruyla Afganistan'a Kaçırılmak İstenen Rus Yolcu Uçağı, Acil İniş Yaptı

Son Seçimde AK Parti'nin Aldığı Oyu Bilen Anket Şirketi, İstanbul İçin Araştırma Yaptı