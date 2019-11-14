Ordu'da, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında sağlık personeli, öğrenciler ve vatandaşlar, Altınordu ilçesi Köprübaşı Meydanı'nda toplandı.

Etkinliğe katılanlar, ellerindeki döviz eşliğinde Tahıl Pazarı mevkisine kadar yürüdü.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, diyabet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla birtakım etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Ordu'da 10 binin üzerinde vatandaşa diyabet taraması yaptıklarını anlatan Kasapoğlu, "Bu çalışmayı yaklaşık 100 personelle 19 ilçede gerçekleştirdik. Sonuç olarak bugün itibarıyla yaklaşık bin 500 kişide diyabet riski tespit ettik. Bunlar için bir an önce bilgilendirilmesi, ileri tetkik ve tedavisi için planlamaları yaptık." dedi.

Kasapoğlu, bu konuda farkındalık oluşturmak için bir eğitim süreci başlatmayı amaçladıklarını belirterek, "Bugün burada başlattığımız faaliyet aslında bir eğitim. Nedir? Diyabette ilk adım spor. İkinci adım beslenme. Bunun gibi farkındalıkları oluşturmak istiyoruz. Toplumu bu tip önlenebilir risklerden bertaraf etmek istiyoruz. Bu amaçla da etkinliklerimizi düzenliyoruz. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bu arada, Köprübaşı Meydanı'nda açılan stantta kan şekeri ölçümü yapılarak, konuyla ilgili bilgi verildi.