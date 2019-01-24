Ordu'da Sahipsiz Eşek Koruma Altına Alındı

Ordu
'nun Ünye
ilçesinde başıboş dolaşan eşek, koruma altına alındı.
İlçeye bağlı Karşıyaka
Mahallesi'nde sahipsiz eşek gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım, Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Anıl Sinan Er ve mahalle sakinleri tarafından yakalanan sahipsiz eşek, Ordu Büyükşehir Belediyesi
, Ünye Hayvan Transfer İstasyonu personeli ve Ünye Belediyesi
Temizlik İşleri personelleri tarafından teslim alındı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Adnan Çalışkan tarafından yapılan sağlık kontrolünün ardından hayvan, sahip bulununcaya kadar bakımının yapılması için koruma altına alındı.