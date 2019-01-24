Son Dakika Haberleri: Ordu'da Sahipsiz Eşek Koruma Altına Alındı

Ordu'da Sahipsiz Eşek Koruma Altına Alındı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde başıboş dolaşan eşek, koruma altına alındı.

Ordu'da Sahipsiz Eşek Koruma Altına Alındı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde başıboş dolaşan eşek, koruma altına alındı.


İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde sahipsiz eşek gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım, Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Anıl Sinan Er ve mahalle sakinleri tarafından yakalanan sahipsiz eşek, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Hayvan Transfer İstasyonu personeli ve Ünye Belediyesi Temizlik İşleri personelleri tarafından teslim alındı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Adnan Çalışkan tarafından yapılan sağlık kontrolünün ardından hayvan, sahip bulununcaya kadar bakımının yapılması için koruma altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:35 Kaynak: AA

Karşıyaka, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye, Ordu, Güncel
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