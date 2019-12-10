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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 gram esrar ele geçirildi.

Ordu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından farklı noktalarda şüphe üzerine durdurulan 5 şahsın üzerinde 7 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanımından dolayı adli işlem yapıldı.

Ayrıca Korgan ilçesinde de bir kişi, uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi. Şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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