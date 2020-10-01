Yaşlılara yemek ikram edildi - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesince, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında 101 yaşlıya yemek dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle Yaşlı Destek Programı (YADES 2019) kapsamında hazırlanan ve 19 ilçede uygulanan "Kıdemliler Konağı" projesi çerçevesinde özverili çalışmalar hayata geçiriliyor.

Proje doğrultusunda hizmet verilen yaşlılar, "Dünya Yaşlılar Günü"nde de unutulmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in selamıyla gönderilen ikramlık yemek ve hediyeler yaşlıların yüzünü güldürdü.

Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Ulubey ilçelerinde 82 hanede 101 yaşlı vatandaşa ikramlık yemek ve hediye takdim edildi. Başkan Güler ve ekibine teşekkür eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdi.