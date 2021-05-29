Ordu'da yıldırım isabet eden minare hasar gördü - Son Dakika

Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir caminin minaresinde yıldırım isabet etmesi sonucu hasar oluştu.

İlçeye bağlı Yeni Sayaca Mahallesi'nde etkili olan sağanak sırasında Kazancı Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.

Minarenin üst kısmındaki bir bölüm, caminin yan tarafında park halindeki aracın üzerine düştü. Cami imamı Resul Çelik'e ait araçta hasar meydana geldi.

Mahalle muhtarı Dursun Berçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatine doğru gerçekleşen olayda minarenin yıkıldığını ve imamın aracına zarar verdiğini söyledi.

Berçin, can kaybının olmadığını ifade ederek, "Allah beterinden korusun inşallah. Yıldırımın düşme anını görmedim ama gök gürültüsü ve şimşek çakması oldu. Namaz vakti değildi. Vatandaşlarımız yoktu, can kaybı yok çok şükür." dedi.

İmam Çelik ise büyük bir gürültüyle dışarı çıktıklarında minarenin tepesinin koptuğunu ve ağır hasarlı aracı gördüklerini belirtti.

En büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu vurgulayan Çelik, "Olaydan yarım saat önce de çocuklar ve bazı vatandaşlar caminin etrafındaydı. Onlar da kazaya denk gelmediler. Ona da çok şükür elhamdülillah. Ucuz atlattık diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Demir de 60 yıllık caminin yapıldığı dönemi hatırladığını söyledi.

Afet dolayısıyla mağduriyet yaşandığını dile getiren Demir, böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Demir, incelemelerin ardından gereğinin yapılacağına inandığını sözlerine ekledi.