Ordu'dan turizm atağı: Sağlık oteli - Son Dakika

Ordu'dan turizm atağı: Sağlık oteli

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2019 yılında faaliyetine başlayan Turizm İşletmecileri Otelciler, Restoranlar, Kafeler ve Seyahat Acenteleri Derneği (ÜNTİSAD), ilçede turizm atağı gerçekleştirerek ilk sağlık oteli projesini hayata geçiriyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2019 yılında faaliyetine başlayan Turizm İşletmecileri Otelciler, Restoranlar, Kafeler ve Seyahat Acenteleri Derneği (ÜNTİSAD), ilçede turizm atağı gerçekleştirerek ilk sağlık oteli projesini hayata geçiriyor.

Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı


Karadeniz Bölgesi'nde kurulduğu ilk günden itibaren gerçekleştirdikleri projelerle adından sıkça söz ettiren ÜNTİSAD, Ünye'nin meşhur manyetik kumunu turizm açısından değerlendirerek sağlık oteliyle buluşturmaya hazırlanıyor. Ordu'nun Ünye ilçesinde açılacak olan Manyetik Kum Sağlık Oteli'nin ilçe genelinde turizme canlılık kazandırması hedefleniyor. 2019 yılında ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın da oynadığı reklam filminde manyetik kumdan yapılan yatak büyük ilgi görmüş, turizmciler ise Ünye'de kumu merak ederek ilçeye gelmişlerdi.


Proje hakkında açıklamalarda bulunan Ünye Turizm İşletmecileri Otelciler, Restoranlar, Kafeler ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Öznur Özkan Güdek, "Dernek başkanlığına gelmemizle beraber Ünye'de turizmi canlandıracak büyük bir projeye daha imza atacağız. Bizim en güzel projelerimizden birisi de manyetik kum olayıdır. Ünlü bir yatak firması bu kumun tanıtımını yaparak şifalı olduğunu bir kez daha herkese göstermiş oldu. Bizim bölgemiz için turizm açısından çok iyi bir tanıtım olacak. Hatta Ünyeli iş adamı manyetik sağlık kumuyla alakalı bir otelin temelini atacak. Herhangi bir olumsuzluk olmazsa gelecek sene bu otel hizmete başlayacaktır" dedi.


Ünye genelinde 36 üyesi bulunan ÜNTİSAD, bölgenin en çok turizm çalışmalarını yakinen takip eden dernek olarak biliniyor. - ORDU

Karadeniz Bölgesi, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'dan turizm atağı: Sağlık oteli - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:19 Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem 22:17 Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı 22:14 Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:44 Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu 20:24 Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 20:05 Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem
22:19
Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
22:17
Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
22:14
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
20:44
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
20:24
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
20:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 23:54:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'dan turizm atağı: Sağlık oteli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]