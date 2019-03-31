Son Dakika Haberleri: Ordu'nun Kabadüz İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Yener...

Ordu'nun Kabadüz İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Yener...

1 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yener Kaya kazandı.

Ordu'nun Kabadüz İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Yener..., System.String[]
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yener Kaya kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yener Kaya 3 bin 608, İYİ Parti adayı Mehmet Yılmaz bin 517, Saadet Partisi adayı Murat Güzelkaya 90 oy aldı.

Kaya'nın öz geçmişi-

1966 yılında Kabadüz ilçesi Yeşilyurt mahallesinde dünyaya geldi. İlkokulu Yeşilyurt mahallesinde orta ve liseyi Ordu ilinde tamamladı.

İş hayatına ticaretle başladı. Bir süre ticaretle uğraştıktan sonra 1992 yılında Yokuşdibi Belediye Başkanlığı memurluk

sınavını kazandı. Muhasebeci olarak 16 yıl boyunca Yokuşdibi belediyesinde görev yaptı.30 Mart 2009 yılında Yerel seçimlerinde AK Parti'den Yokuşdibi Belde Belediye Başkanı oldu.

Daha sonra 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde ise ülke genelinde en çok oy alan 6 belediye başkanı arasına girerek, AK Parti'den Kabadüz Belediye Başkanı seçildi. Birçok başarılı projelere imzasını atan Başkan Yener Kaya evli ve 3 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:45 Kaynak: AA

Yener Kaya, Ordu, AK Parti, Kabadüz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 20:53:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'nun Kabadüz İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Yener...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]