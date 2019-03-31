Ordu'nun Kabadüz İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Yener...
1 saat önce
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yener Kaya kazandı.
Ordu
'nun Kabadüz
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Yener Kaya
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Yener Kaya 3 bin 608, İYİ Parti
adayı Mehmet Yılmaz
bin 517, Saadet Partisi
adayı Murat Güzelkaya
90 oy aldı.
Kaya'nın öz geçmişi-
1966 yılında Kabadüz ilçesi Yeşilyurt
mahallesinde dünyaya geldi. İlkokulu Yeşilyurt mahallesinde orta ve liseyi Ordu ilinde tamamladı.
İş hayatına ticaretle başladı. Bir süre ticaretle uğraştıktan sonra 1992 yılında Yokuşdibi
Belediye Başkanlığı memurluk
sınavını kazandı. Muhasebeci olarak 16 yıl boyunca Yokuşdibi belediyesinde görev yaptı.30 Mart 2009 yılında Yerel seçimlerinde AK Parti'den Yokuşdibi Belde Belediye Başkanı oldu.
Daha sonra 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde ise ülke genelinde en çok oy alan 6 belediye başkanı arasına girerek, AK Parti'den Kabadüz Belediye Başkanı seçildi. Birçok başarılı projelere imzasını atan Başkan Yener Kaya evli ve 3 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:45 Kaynak: AA
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