Ordu Valisi Erol öğrencinin daveti üzerine sınıfını ziyaret etti
04.02.2026 16:30
Ordu Valisi Muammer Erol, davet üzerine Altınordu Şehit Okan Melikoğlu İlkokulu öğrencisi Eslem Sena Topçu'yu sınıfında ziyaret etti.

Ordu Valisi Muammer Erol, davet üzerine Altınordu Şehit Okan Melikoğlu İlkokulu öğrencisi Eslem Sena Topçu'yu sınıfında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol, bir süre önce kendisini sınıfına davet eden Topçu'nun okuluna ziyaret gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile okulu ziyaret eden Erol, Topçu'nun sınıfında öğrencilerle buluştu.

Vali Erol, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında uygulanan "Bayrak Sevgisi" teması üzerine çocuklarla sohbet etti.

Müdür Uğur Durdu'dan okulun genel durumuyla ilgili bilgi alan Erol, daha sonra öğretmenlerle de bir araya geldi.

Kaynak: AA

