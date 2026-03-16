Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. 81 yaşındaki sanatçı, yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre Gencebay, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'ne götürüldü. Doktorlar, sanatçıyı Covid-19 şüphesi nedeniyle gözetim altına aldı.
Sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtilen Gencebay'ın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Yaşam › Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen haber - Son Dakika
