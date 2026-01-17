Orhan Şahin Yeniden Başkan - Son Dakika
Orhan Şahin Yeniden Başkan
17.01.2026 19:16
Vezirköprü Esnaf Odası genel kurulunda Orhan Şahin, oyların tamamını alarak başkan seçildi.

Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Orhan Şahin getirildi.

Vezirköprü Atatürk İş Merkezi Düğün Salonu'nda yapılan genel kurulda divan başkanlığına Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, başkan vekilliğine Ali Rıza Kısa, katip üyeliklere ise Ercan Coşkun, Ümit Çörüş ve Şaban Çamurcu seçildi.

Genel kurulda faaliyet ve denetim raporları okunarak ibra edildi, bilanço ve bütçe görüşmeleri yapıldı.

Toplantıda ayrıca yeni dönem çalışma programı ele alınarak, yönetim ve denetim kurullarının ibrası, ücretlendirmeler, oda faaliyetleri için gerekli yetkilerin verilmesi ve çeşitli projelere katılım konuları görüşüldü.

Genel kurul kapsamında odaya uzun yıllar hizmet etmiş eski üyelere plaket verildi.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Orhan Şahin, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkan oldu.

Şahin, görev süresi boyunca esnafın sorunlarını istişareyle çözmeye çalıştıklarını belirterek, "Görev süremiz boyunca tamamen gönüllü olarak çalıştık, herhangi bir maaş talebimiz olmadı. Genel kurulumuzun tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ise yeni yönetime başarı dileyerek, belediye olarak esnafla her zaman iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Gül, "Şehrimizin ticaret hayatının gelişmesi için esnaflarımızla el ele, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Genel kurula MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Arslan, oda başkanları ile üyeler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Orhan Şahin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

