Orhan Yalıç'tan 'Hayat Freni' Sistemine Önemli Katkı

07.12.2025 13:15
Şırnak'ta marangoz Orhan Yalıç, otomatik fren sistemi 'Hayat Freni' ile trafik güvenliği hedefliyor.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde marangoz ustası Orhan Yalıç (43), fren arızası veya sürücü kaynaklı acil durumlarda otomatik devreye girerek aracı durduran 'Hayat Freni' isimli sistem geliştirdi. Yalıç, patent ve marka tescilleri tamamlanan sistemle, kazalardaki can ve mal kayıplarını önlemeyi amaçladığını söyledi.

Silopi ilçesinde marangoz ustası Orhan Yalıç, fren arızası veya sürücünün aniden rahatsızlanması gibi durumlarda otomatik devreye girerek aracı durduran 'Hayat Freni' isimli bir sistem geliştirdi. Sensör ve kamera teknolojisiyle sürücüyü izleyen sistem, tehlike anında önce uyarı veriyor, iki saniye içinde tepki gelmezse fren paletlerini devreye sokarak aracı durduruyor. 2024'te patent ve marka tescilleri tamamlanan sistem için Yalıç, TIR şoförleri ve uzmanlarla görüştüğünü belirterek, projenin hayata geçirilmesi için destek beklediğini söyledi. Orhan Yalıç, sistemin trafik güvenliğine önemli katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

SİSTEM ARKA TEKERLERİN ÖN HİZASINDA BULUNUYOR

Yalıç'ın geliştirdiği sistem, araçların arka tekerlerinin ön hizasında şase veya kasaya güçlü bağlantılarla monte edilen özel bir kutu içerisinde bulunuyor. Bu kutunun içinde sarılı fren paletini hareket ettiren bir rulo ile rulonun dönmesini sağlayan iki motor yer alıyor. Motor çalıştığında palet kutudan dışarı itilerek tekerleğin altına giriyor, tehlike sona erdiğinde ise tekrar içeri çekilip toplanıyor. Mekanizmada bulunan iki yay, sistemin hızlı ve güvenli çalışmasını desteklerken, koruma kalkanı da paletin kopmasını önlüyor.

'DESTEK BEKLİYORUM'

Orhan Yalıç, freni boşalan araçların kazalarını görünce bunun bir çözümü olmalı diye düşündüğü belirterek, "Sistemi geliştirme sürecinde çok sayıda TIR şoförü ve uzmanla görüştüm. Yaptığım araştırmada dünya çapında benzerinin olmadığı tespit edildi ve tüm resmi belgelerimizi tamamladık. Sistemin hayata geçirilmesi için ilgili kurumlar, yatırımcılar ve otomotiv sektöründen destek bekliyorum. 'Hayat Freni'nin trafik güvenliğine önemli bir katkı sunacağına inanıyorum dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Güvenlik, trafik, Şırnak, Güncel, Son Dakika

