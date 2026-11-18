Estonya'nın Saaremaa Adası'nda yaban hayatını gözlemlemek amacıyla kurulan kamera, nadir rastlanan bir görüntü kaydetti. Ormanlık alanda dolaşan bir karacanın alnındaki sıra dışı çıkıntı, görüntüleri inceleyen doğa koruma görevlilerinin dikkatini çekti.

ALNININ ORTASINDA BOYNUZA BENZER ÇIKINTI VAR

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre görüntüler, doğa koruma çalışmaları yürüten Lutreola Vakfı tarafından kaydedildi. Kamera karşısına çıkan karacanın alnının ortasında, küçük bir boynuzu andıran çıkıntı bulunduğu görüldü. Hayvanın ormanlık alanda dolaştığı ve su içtiği anlar da görüntülere yansıdı. Alışılmışın dışındaki görünümü nedeniyle karaca, masallarda ve efsanelerde anlatılan tek boynuzlu atlara benzetildi.

UZMANLAR NE OLDUĞUNU BELİRLEYEMEDİ

Görüntülerin incelenmesinin ardından hayvanın alnındaki çıkıntının ne olduğuna ilişkin farklı ihtimaller gündeme geldi. Çıkıntının fazladan gelişmiş bir boynuz ya da kulağa benzeyen farklı bir oluşum olabileceği değerlendirildi. Ancak uzmanlar, yalnızca kamera görüntülerinden hareketle kesin bir sonuca ulaşılamayacağını belirtti. Hayvanın fiziksel olarak incelenmemesi nedeniyle çıkıntının yapısı ve nasıl oluştuğu henüz bilinmiyor.

ASLINDA BAŞKA BİR HAYVANI İZLİYORLARDI

Sıra dışı görüntülerin kaydedildiği kamera, Avrupa vizonu olarak bilinen ve nesli tehlike altında bulunan bir memeli türünü izlemek amacıyla ormanlık alana yerleştirilmişti. 1992 yılında kurulan Lutreola Vakfı, başta Avrupa vizonu olmak üzere çeşitli hayvan türlerinin korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Vakfın yürüttüğü saha araştırmaları sırasında karacanın yanı sıra doğada nadir görülen kara leylek de aynı kameraya yakalandı.

2008 YILINDA DA BENZERİ GÖRÜLMÜŞTÜ

Tek boynuzlu geyiği andıran bir başka hayvan, 2008 yılında İtalya'nın Toskana bölgesinde de görüntülenmişti. Prato'daki bir doğa parkında görülen karacanın alnının ortasında tek boynuz bulunması, o dönemde büyük ilgi uyandırmıştı. Hayvanın sıra dışı görünümünün boynuz gelişimindeki bir farklılıktan kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmişti.