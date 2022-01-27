Orta Doğu'da kış şartları ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Orta Doğu ülkelerinden Mısır, Suriye, Ürdün, Irak ile Filistin'de yaşanan kış şartları ve hava muhalefeti hayatı olumsuz etkiledi.

Mısır yerel medyasında yer alan habere göre, Kahire'nin güneyindeki Minya kentinin batısından geçen Sahravi otobanında şiddetli rüzgar sebebiyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazalarda 22 kişi yaralandı.

Girit Adası açıklarında seyir halindeki Mısır bandıralı ticari yük gemisinin fırtına nedeniyle ortadan ikiye bölündüğü ve 10 kişilik mürettebatın kurtarıldığı belirtildi. Meteorolojinin verdiği bilgiye göre, ülke genelinde yarın da hava rüzgarlı ve yağmurlu geçecek.

Suriye, Lübnan ve Ürdün'de ise kar yağışı ve şiddetli rüzgar bazı yolları trafiğe kaparken, Irak'ta meteoroloji halka fırtına uyarısında bulundu.

Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da ülkede etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar sebebiyle ilgili kurumlara gerekli önlemlerin alınması talimatı verdi.