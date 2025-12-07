Orta Doğu'da Olumsuz Hava Koşulları - Son Dakika
Orta Doğu'da Olumsuz Hava Koşulları

07.12.2025 23:21
Şiddetli yağış ve soğuk hava nedeniyle bölgedeki ülkeler tedbirler alıyor, sel riski uyarıları yapılıyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da birçok ülke, şiddetli yağış, sis ve sel riskinin etkili olduğu olumsuz hava koşullarıyla karşı karşıya kaldı.

Mısır Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı açıklamada, ülkenin büyük bölümünde sıcaklıkların düşeceğini bildirdi.

Açıklamada, "Bazı bölgelerde rüzgarın etkili olması, hava koşullarının daha soğuk hissedilmesine neden oluyor." ifadelerine yer verildi.

Suriye Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olması beklenen orta şiddette yağışların eşlik ettiği alçak basınç dalgasına karşı uyarıda bulundu. Güney ve doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, pazar akşamı ve pazartesi sabahı özellikle kuzeybatı ve orta bölgelerde geniş çaplı sis oluşumu beklendiği kaydedildi.

Vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları, yağış alan yollarda hızlarını azaltmaları ve olası trafik kazalarına karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Ürdün

Ülke genelinde sıcaklıklar düşerken birçok bölgede nispeten soğuk hava hakim oldu.

Ürdün Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağış alan bölgelerde sis ve kaygan zemin riskine karşı uyardı.

Açıklamada, nispeten soğuk havanın çarşamba gününe kadar süreceği, kuzey ve orta bölgelerde yeniden sağanak yağış ihtimali bulunduğu belirtildi.

Ürdün Kamu Güvenlik Müdürlüğü, özellikle güney ve doğu bölgelerinde ani sel tehlikesine karşı vadilerden ve riskli bölgelerden uzak durulması gerektiğini duyurdu.

Akabe Valisi Eymen el-Avaişa, olumsuz hava koşulları nedeniyle pazar günü eğitime ara verildiğini açıkladı.

Avaişa, bölgede evleri su basan üç kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Filistin

Filistin Meteoroloji Genel Müdürlüğü, havanın parçalı bulutlu olacağını, sıcaklıklarda belirgin düşüş görüleceğini ve nispeten soğuk bir hava yaşanacağını bildirdi.

Bazı bölgelerde yer yer sağanağın, güneybatı ve batı yönlerinden orta kuvvette rüzgarın etkili olacağı belirtildi.

Fas Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin çeşitli bölgelerinde sıcaklıklardaki belirgin düşüşün devam ettiğini ve havanın nispeten soğuduğunu açıkladı.

Körfez Ülkeleri

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi yaptığı açıklamada ülkenin büyük bölümünde orta ve şiddetli yağışların beklendiğini belirtti.

Medine ve kuzey sınır bölgeleri dahil birçok bölgede şiddetli rüzgarlarla birlikte yoğun yağış, dolu, sel ve yıldırım olayları yaşandı.

Katar Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde sis gözlemlendiğini ve görüş mesafesinin 2 kilometrenin altına indiğini duyurdu. Sürücülere dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

BAE Ulusal Meteoroloji Merkezi, bazı bölgelerde sis beklendiğini belirtti. Bahreyn Meteoroloji Kurumu da görüş mesafesinde düşüş uyarısında bulundu.

Kuveyt Meteoroloji Kurumu, bazı bölgelerde akşam saatlerinde sis oluşabileceğini açıkladı.

Umman Meteoroloji Kurumu, Umman Körfezi'nde bulutlu hava ve yer yer hafif yağış beklendiğini, gece geç saatlerde güneydoğu ve orta kesimlerdeki bazı iller ile Zufar bölgesinde sis görülebileceğini duyurdu.

Irak Meteoroloji Kurumu ise gelecek günlerde yağışların yanı sıra sıcaklıklarda düşüş beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA

