Orta refüje çıkarak kaza yapan yaşlı adam yaralandı - Son Dakika
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Orta refüje çıkarak kaza yapan yaşlı adam yaralandı

14.05.2022 12:37
Orta refüje çıkarak kaza yapan yaşlı adam yaralandı

Bayburt'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle cadde üzerinde bulunan orta refüje çıkan yaşlı adam kaza yaparak yaralandı.

Bayburt'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle cadde üzerinde bulunan orta refüje çıkan yaşlı adam kaza yaparak yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi güzergahı, askerlik şubesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, C.S. (75) idaresindeki 41 BF 991 plakalı otomobil bir anda savrularak cadde üzerinde bulunan orta refüje çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hafif yaralı olarak araç içerisinden çıkarılan C.S. olay yerine çağrılan ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen 75 yaşındaki vatandaş, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - BAYBURT

Orta refüje çıkarak kaza yapan yaşlı adam yaralandı
Orta refüje çıkarak kaza yapan yaşlı adam yaralandı

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Cumhuriyet Caddesi, Otomobil, Bayburt, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Orta refüje çıkarak kaza yapan yaşlı adam yaralandı - Son Dakika


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