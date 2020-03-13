Ortaca'da zabıtadan gıda denetimi - Son Dakika
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Ortaca'da zabıtadan gıda denetimi

6 saat önce

Ortaca Belediyesi Zabıta ekiplerince, gıda ürünleri satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Ortaca'da zabıtadan gıda denetimi, System.String[]

Ortaca Belediyesi Zabıta ekiplerince, gıda ürünleri satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.


Ortaca Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Gıda denetiminde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kontrolleri sağlanırken, imalathanelerin hijyen durumu denetlendi.


Denetimlerin devam edeceğini belirten Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Akçakaya, "Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için rutin çalışmalarını sürdüren zabıta personelimiz, gıda ürünü olan işletmelere giderek denetimlerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz." dedi. - MUĞLA

Ortaca Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:51 Kaynak: İHA
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