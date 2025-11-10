Ortahisar Belediyesi Atatürk'ü Anma Programı Düzenledi

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında Belediye Ana Hizmet Binası önünde anma programı düzenledi. Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, "Hepimiz biliyoruz ki; 10 Kasım bir veda, bir yas günü değildir. Bugün Atatürk'ün fikirlerine, devrimlerine ve bize bıraktığı aziz mirasa sahip çıkma kararlılığını ortaya koyma günüdür" dedi.

Ortahisar Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında Belediye Ana Hizmet Binası önünde anma programı düzenledi. Anma programına Zorlu, Celal Akaç, Özer İskender ve Ernul Arslan, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

"Atatürk demek, aklın ve bilimin ışığında yürümek demektir"

Anma programında konuşan Zorlu, Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet'e sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurguladı. 10 Kasım tarihinin bir veda değil, Atatürk'ün mirasına ve fikirlerine kararlılıkla sahip çıkma tarihi olduğunu belirten Zorlu, "Hepimiz biliyoruz ki 10 Kasım asılında bir veda değil, bugün bir yas, bir anma gününden ibaret de değil. Bugün onun fikirlerine, devrimlerine ve bize bıraktığı aziz mirasa sahip çıkma kararlılığını ortaya koyma günüdür. 10 Kasım yeniden söz verme, ant içme günüdür. Çünkü Atatürk demek, özgürlük ve bağımsızlık demektir. Esarete asla boyun eğmeyen bir milletin onuru demektir. Bir çift mavi gözdeki umudun vatanın her köşesinde yaşaması demektir. Atatürk demek, aklın ve bilimin ışığında yürümek, kadın-erkek eşitliğini savunmak, çağdaş uygarlık seviyesine çıkmak demektir" diye konuştu.

"Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe, devrimlerinin ışığında, yılmadan, kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" diyen Zorlu konuşmasını, şöyle sürdürdü:

"Atatürk'ün aziz hatırası önünde, saygıyla eğiliyoruz"

"Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür Türk Milleti olarak bir kez daha ant içiyoruz. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyerek en büyük eserini bizlere emanet eden Büyük Önderimizin emanetini her ne pahasına olursa olsun koruyacağız ve yaşatacağız. Açtığı yolda, gösterdiği hedefe, devrimlerinin ışığında, yılmadan, kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. O hep bizimle onu çok seven milletinin aklında, yüreğinde, vicdanında ebediyen yaşamaya devam edecek. Yaktığı bağımsızlık ateşiyle bu toprakları bizlere vatan yapan Cumhuriyetimizin Mimarı, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha özlem, minnet ve rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

Zorlu, konuşmasının sonunda farklı ülkelerden devlet adamlarının Atatürk'e ilişkin sözlerini, şöyle aktardı:

-Küba lideri Fidel Castro: "Atatürk bir yıldızdı, kaydı ve tesadüfen ülkenize düştü. Bu yüzden çok şanslısınız. Yıllarca onu örnek almaya çalıştım, maalesef çeyreği kadar olamadım. Meğerse ne zor şeymiş Atatürk olabilmek. Sakın unutmayın, o ölümünden sonra bile ülkesini yönetebilen tek liderdir. Ne üzücüdür ki Atatürk yarattığı imkanlarla hür bir yaşam sürmesine rağmen halen onun önemini kavrayamamış bilinçsiz bir halk kitlesi var."

-Fransız Başbakanı Aristide Briand: "Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve onun Türk askerleri burada olsalardı heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum."

-Yunan Başbakanı Venizelos, "Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli köklü bir değişim pek seyrek gerçekleşir. Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. ve bundan dolayı Türkiye övünebilir."

-Afgan Kralı Emanullah Han: "O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de büyük bir önderdir' demiştir. Böyle yüce, böyle büyük bir lideri uğurluyoruz. Ruhu şad olsun, Türk Milletinin tekrar başı sağ olsun."

Zorlu'nun konuşmasının ardından Ortahisar Belediyesi önüne asılan dev Atatürk portresinin önünde saat 09.05'te çalan siren ile saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.