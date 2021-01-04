Kızların okuma mücadelesini yazdı, kömür parasıyla kitabını çıkarttı - Son Dakika

Kızların okuma mücadelesini yazdı, kömür parasıyla kitabını çıkarttı

Televizyon ışığında, gizli gizli, kırık kalem ile okuma ve eğitim arzusunu kağıtlara döktü

3 çocuk annesi kadının kömür almak için ayırdığı para ile basımını yaptığı ilk kitabının ismi "Kelebeğin çırpınışı" oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Şahinder Öncü Fırat, 16 yaşında geceleri televizyon ışığında, gizli gizli kırık kalem ile yazmaya başladığı ve kızların okuma mücaledesini anlattığı notları kitaba dönüştürdü. 3 çocuk annesi kadın ilk kitabını kömür almak için ayırdığı para ile bastırmayı başardı.

Kahta ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Öncü Fırat, ilkokulu bitirince ekonomik nedenler ailesi tarafından okula devam etmesine izin verilmedi. Ortaokul eğitimini alamayan Öncü Fırat'ın içerisinde hep okuma isteği yer aldı. 16 yaşına ulaşan Fırat, geceleri ailesinden gizli gizli televizyon ışığından faydalanarak, ağabeyine ait kırık kalem ile okul hasreteni ve okuma isteğini kaleme aldı. Yaklaşık 20 yılda bin 500 sayfayı aşkın not tutan Fırat, bu notları kitaba dönüştürmek istedi. Süreçte bir inşaat işçisi ile evlenen ve 3 çocuğu olan Fırat, en son 3 yıl önce notlarını kitaba dönüştürmek istedi. İlk 600 sayfasını bir kitap haline getirmek isteyen Fırat, yine ekonomik sebeplerden kitabını çıkaramadı. Yaklaşık 15 gün önce kömür almak için biriktirip, kenarına koyduğu parayı kitap bastırmak için ayıran Fırat, yıllardır hayalini kurduğu kitabı "Kelebeklerin çırpınışı" ismiyle yayıllamayı başardı. Kömürü borç olarak alan ve kitaptan gelecek gelir ile ödemeyi düşünün Fırat, pandemi süreci nedeniyle imza günü ve tanıtımı yapamayınca kitap gerekli ilgi görmedi. Kitapta yer alan hikayeler ise kitabı okuma fırsatı bulanların ise yoğun ilgisini çekti. İlçedeki eğitim camiasının olumlu tepkisi alan kitap, şimde romanseverlerin ilgisini bekliyor.

Okuma sevgisi içinde ukde kalan Fırat, kitap ve hayat hikasi hakkında ise, "Bu kitabımı 16 yaşında yazmaya başladım. Okumayı çok istedim ama okuyamadım. Eğitime karşı olan sevgim çok büyüktü. Eğitim aydınlık bir gelecekti biliyordum. Ama cehalet çok daha güçlüydü. O zaman cehalete karşı sessizce küçük dünyamda savaş açtım. Herkesten gizli geceleri televizyon ışığının aydınlanıp kararan ışığında kırık bir kalem parçasıyla abimin eski defterlerine yazdım. 3 yıl boyunca çok zor şartlarda geceleri uykumdan çalarak yazdım. İyi ki yazmışım, halen yazmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Elindeki bini aşkın safyada yer alan notları ile de ikinci kitabını çıkarmak isteyen Fırat, günümüz kızlarının okuma ve eğitim görme anlamında daha şanslı olduğunu da kaydetti.