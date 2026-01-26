Osman Kavala'ya Özgürlük Ödülü - Son Dakika
Osman Kavala'ya Özgürlük Ödülü

26.01.2026 17:03
Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, Osman Kavala'ya 2025 İnsan Hakları ve Özgürlük Ödülü verdi.

(ANKARA) - Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, "2025 İnsan Hakları ve Özgürlük Ödülü"nü, 2017'den bu yana özgürlüğünden mahrum bırakılan Osman Kavala'ya verdi. Kavala, yazdığı teşekkür mektubunda "Bu ödülün Diyarbakır'dan geliyor olmasının benim için özel bir anlamı var" ifadesini kullandı.

Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Osman Kavala'yı Silivri Cezaevi'nde ziyaret ederek ödül kararını kendisine iletti. Ödül, Türkan Elçi tarafından Kavala'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra'ya Anadolu Kültür Vakfı'nda takdim edildi. Osman Kavala, gönderdiği teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hukuk ve demokrasi mücadelesini yakından izlemiş olma ayrıcalığına sahip olduğum Sevgili Tahir Elçi adına verilen ödüle layık görülmem bana büyük onur verdi. Şunu  da ifade etmek isterim. Bu ödülün Diyarbakır'dan geliyor olmasının benim için özel bir anlamı var. 2002 yılında İstanbul'la bir kültür köprüsü oluşturması amacıyla Diyarbakır Sanat Merkezi'ni açmıştık. Burada düzenlenen etkinliklerin birçoğuna katıldım; böylece Diyarbakırlı sanatçılar ve edebiyatçılarla tanıştım, bu kentin zengin kültür birikimini daha iyi öğrendim. Sanatın ve edebiyatın önyargılarımızdan arınmamıza, birbirimizi daha iyi anlamamıza katkı sağladığı inancında olan yeni dostlar edinme imkanı buldum. Bu ödül bana bütün bunları da hatırlatacak. Sayın Türkan Elçi ve Tahir Elçi Vakfı Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyor, bu menfur cinayeti açığa çıkarmak için yürütmüş oldukları adalet mücadelesini saygıyla selamlıyorum."

"Haksızlık karşısındaki bu duruş herkesin harcı değil"

Türkan Elçi, Osman Kavala'nın kültür ve sanata yaptığı katkılara, sivil toplum alanında göstermiş olduğu faaliyetlere işaret ederek, "Bir kez gelip gideceğimiz bu hayatta haksızlığa uğrayıp haksızlığın karşısında metanet, sabır ve mütevazı bir karşı koyuş herkesin harcı değildir. Saydığım bu vasıfları mücadelesinde her görüşmemizde hissettiren, yaşadığı zorluklara rağmen mevzuyu asla kendi mağduriyetine getirme çabası içinde olmayan değerli Osman Kavala'ya sevgi ve saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

