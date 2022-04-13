Osman Yüksel Serdengeçti'nin gizli belgeleri bulundu! Müzede sergilenecek - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde 1917 yılında dünyaya gelen, siyasetçi, şair, yazar ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin doğup büyüdüğü ev, restore ediliyor. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2 milyon liraya restore edilen ev, Akseki yöresine uygun mimarisi korunarak ele alındı. El işçiliğiyle oyma tekniğiyle tek tek süslenen dolap ve kapıları da korumaya alınan ev, yıl sonu itibarıyla müze olarak hizmete sunulacak.

RESTORASYON SIRASINDA GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKTI

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın da yakından takip ettiği, Antalya Valiliği ve Akseki Belediyesi'nin ortak yürüttüğü restorasyon devam ederken, Serdengeçti'nin gizli bölmesi de ortaya çıktı. Bir duvarın üst kısmında çalışma yapan ekipler, çatıyı restore ederken, çatı ile ahşap dolap arasındaki sıva altına gizlenen ahşap kutu buldu.

İÇİNDE ÇOK SAYIDA BELGE BULUNUYOR

İçinde Serdengeçti'ye ait çok sayıda belge bulunan kutuda deri kaplı Kur'an-ı Kerim, Serdengeçti'nin Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi öğrenciliği sırasında el yazısı ile notlar aldığı defter, coğrafya kitabı ve yine coğrafya notları aldığı defter ile üye olduğu siyasi partinin kimlik kartları bulundu. Ayrıca Serdengeçti'nin babası ya da dedesine ait olduğu değerlendirilen 'Akseki Müftülüğü' mührü de ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan belgeler ve mühür, incelemeye alındı. Tasnif edilen belgeler, detaylı inceleniyor.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, konağın kendine has mimarisi olduğunu belirtti. Güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini anlatan Karabayram, '2020 yılında başladık ve bu yıl bitirmeyi planlıyoruz. Osman Yüksel Serdengeçti'nin bu konağı, müze ve kütüphane olarak hizmete sunulacak. Restorasyon sırasında gizli bir bölmede okul anılarının yazılı olduğu defterler ve 'Akseki Müftülüğü' mührü ve çok sayıda belge de gün yüzüne çıktı" dedi. Eserlerin bugüne kadar eksiksiz geldiğini ve korunduğunu da anlatan Karabayram, Vali Ersin Yazıcı'nın talimatıyla bulunan eserlerin müzede sergileneceğini de dile getirdi.

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ KİMDİR?

Antalya'nın Akseki ilçesinde 1917 yılında doğan, Türk siyasetçi, şair, yazar ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrenciliği sırasında 1944 Mayıs'ında meydana gelen olaylara karıştığı için Hüseyin Nihal Atsız'la birlikte bir süre hapis yattı. Hapisten çıktıktan sonra öğrenim için aynı fakülteye başvurduysa da bu isteği reddedilince dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e hitaben yazdığı ve 'Yüksek vekaletin alçak vekiline' diye başlayan yazı yüzünden yeniden hapsedildi. Hapisten çıktıktan toplam 33 sayı yayımlanacak ve birçok sayısı siyasi irade tarafından toplattırılacak olan 'Serdengeçti' dergisini yayımladı. Dergideki yazılarından dolayı okuyucuları onu 'Serdengeçti' olarak andı ve bu nedenle kendisi de 'Serdengeçti' soyadını aldı. 1965- 1969 yıllarında Adalet Partisi listesinden Antalya milletvekilliği yaptı. Partisine yönelttiği eleştiriler yüzünden bir süre sonra Adalet Partisi'nden ihraç edilen Serdengeçti, milletvekilliği sırasında kravat takmadığı için uyarı aldı, uyarıları dikkate almayınca genel kurula girişi yasaklandı. Bu kez beline bağladığı kravatla içeri giren Serdengeçti, yakasına takması gerektiğini söyleyenlere ise 'Kanunda nereye takılacağı belli değil. İstediğim gibi takarım" dedi. Serdengeçti, 10 Kasım 1983 tarihinde Ankara'da hayatını kaybetti ve Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.