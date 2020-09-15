Osmancık ilçe trafik komisyonu toplandı - Son Dakika

Çorum'un Osmancık ilçesinde Trafik Komisyonu toplandı. Toplantıda kavşakların düzenlenmesi ve D4 yetki belgesi izinleri görüşüldü.
Osmancık ilçesinde Trafik Komisyonu kaymakam Ayhan Akpay başkanlığında toplandı. Komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantı kaymakamlık toplantı salonunda yapılırken, ilçedeki kavşakların düzenlenmesi, Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre verilen D4 yetki belgesi izinleri görüşüldü. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 18:35 - Kaynak: İHA
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