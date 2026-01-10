Osmaneli MYO Öğrencileri BŞEÜ Kampüsünü Ziyaret Etti

Osmaneli Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Merkez Kampüsünü gezdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, düzenlenen gezi programı kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsü'nü ziyaret etti. Gün boyu süren program, sabah saatlerinde Bayraklı Yol'da gerçekleştirilen karşılama ile başladı. Öğrenciler, Kapalı Spor Salonu, Fitness Salonu, Halı Saha ile Voleybol Kompleksi hakkında bilgilendirildi. Öğle saatlerinde verilen yemek arası ve serbest zaman diliminde öğrenciler kampüs atmosferini deneyimleme fırsatı bulurken, sosyal alanları keşfederek arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Programın devamında Kültür ve Sanat Merkezi, Üniversite Stadyumu, Genç Ofis ve Kütüphane ziyaret edildi. Yapılan tanıtımlarla öğrenciler, üniversitenin eğitim altyapısı, araştırma imkanları ve öğrenci odaklı hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Öğrencilerimizin üniversitemizin sunduğu akademik, sosyal ve sportif olanakları yerinde görmeleri, aidiyet duygularını güçlendiriyor. BŞEÜ olarak öğrenci odaklı yaklaşımımızla onların gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK