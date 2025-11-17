Osmangazi Belediyesi'nden Gençler İçin Modern Dans Kursları - Son Dakika
Osmangazi Belediyesi'nden Gençler İçin Modern Dans Kursları

17.11.2025 10:24
Osmangazi Belediyesi, çocuklar ve gençler için düzenlediği Modern Dans Kursları ile gelecek nesil dansçıları yetiştiriyor. Dört haftalık kurslarda katılımcılar, Modern Dans, Salsa ve Bachata gibi çeşitli dans stillerini öğrenerek fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekliyor.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, çocuklar ve gençler için düzenlediği Modern Dans Kursları ile geleceğin profesyonel dansçılarını yetiştiriyor.

Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen dört haftalık Modern Dans Kursu, ilçedeki çocuk ve gençlerden ilgi görüyor. Soğanlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimlerde 10-15 yaş arası kursiyerler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde Modern Dans, Salsa ve Bachata'nın inceliklerini öğreniyor.

Kursa katılan çocuklar ve gençler, dört haftalık eğitimin sonunda dansın temel adımlarını kavrayarak ritmin büyülü dünyasında emin adımlarla ilerlemeye başlıyor. Bunun yanı sıra genç yetenekler, kurs sayesinde düzenli spor yaparak sağlık açısından önemli kazanımlar elde ediyor.

Modern dansın yalnızca bir sanat dalı olarak kalmayıp, büyüme çağındaki çocukların beden gelişimine güç ve esneklik kazandırdığını belirten Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Dans Eğitmeni Mustafa Gürhan Usta, şunları söyledi:

"Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği dört haftalık Modern Dans Kursu, çocuklarımıza dansın zarafetini ve ritmin enerjisini sunuyor. Eğitimlerimizde modern dansın yanı sıra Salsa ve Bachata gibi hareketli branşlara da yer veriyoruz. Başarılı sonuçlar almamız halinde bu branşları yeniden açmayı planlıyoruz. Her cumartesi devam eden eğitimlerimiz, çocukların fiziksel gelişimine büyük katkılar sağlıyor. Modern dans, yalnızca bedeni değil, ritim takibi ve hareket hesaplamaları sayesinde çocukların zihinsel gelişimini de destekliyor. Kampa katılan öğrencilerimiz, dört haftalık eğitimin sonunda temel hareketleri öğrenme seviyesine ulaşıyor. 10-15 yaş aralığındaki çocuklara özel olarak hazırlanan kurslarımız, Osmangazi Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz şekilde gerçekleşiyor."

"Bu kurslar sayesinde dansın büyülü dünyasını keşfediyoruz"

Kursiyerler ise "Bu kurslar sayesinde dansın büyülü dünyasını keşfediyoruz. Dans etmek hem çok keyifli oluyor hem de aynı zamanda spor yapmamıza imkan sağlıyor. Hedefimiz, bu alanda kendimizi geliştirerek gelecekte profesyonel dansçılar arasında yer almak. Bu değerli kursları bizlere sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

