"10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın çocuklara top dağıtması

Protokol ve öğrencilerin yürüyüşü

Vali Erdinç Yılmaz'ın konuşması Osmaniye'de "10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm pistinde düzenlenen etkinliğe Vali Erdinç Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ile öğrenciler katıldı.

Yürüyüş öncesi gazetecilere konuşan Vali Yılmaz, her birey için sporun olmazsa olmaz olduğunu ifade ederek "Bilindiği gibi sporun bir çok alanı var. Kendimize göre mutlaka seveceğimiz, yapabileceğimiz sporlar var. Sağlıklı yaşam için bu olmazsa olmazdır. Toplumsal hayatımızda hareket etmemiz gerekmektedir. Sağlığımız ve rahat, konforlu yaşam için mutlaka spor yapmalı, hareket halinde olmalıyız." dedi.