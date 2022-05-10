"10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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"10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi

10.05.2022 13:30

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın çocuklara top dağıtması Protokol ve öğrencilerin yürüyüşü Vali Erdinç Yılmaz'ın konuşması Osmaniye'de "10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın çocuklara top dağıtması

Protokol ve öğrencilerin yürüyüşü

Vali Erdinç Yılmaz'ın konuşması Osmaniye'de "10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm pistinde düzenlenen etkinliğe Vali Erdinç Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ile öğrenciler katıldı.

Yürüyüş öncesi gazetecilere konuşan Vali Yılmaz, her birey için sporun olmazsa olmaz olduğunu ifade ederek "Bilindiği gibi sporun bir çok alanı var. Kendimize göre mutlaka seveceğimiz, yapabileceğimiz sporlar var. Sağlıklı yaşam için bu olmazsa olmazdır. Toplumsal hayatımızda hareket etmemiz gerekmektedir. Sağlığımız ve rahat, konforlu yaşam için mutlaka spor yapmalı, hareket halinde olmalıyız." dedi.

10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü yürüyüşü düzenlendi
10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü yürüyüşü düzenlendi
10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü yürüyüşü düzenlendi
10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü yürüyüşü düzenlendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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