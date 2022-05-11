Osmaniye'de "Huzur ve Güven" uygulaması - Son Dakika
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Osmaniye'de "Huzur ve Güven" uygulaması

11.05.2022 09:09

Osmaniye'de "Huzur ve Güven" uygulaması Özel Harekat Polislerinde destek verdiği uygulamada 64 araç aranırken 166 kişi de sorgulandı Osmaniye'de 65 polisin katılımıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı.

Osmaniye'de "Huzur ve Güven" uygulaması

Özel Harekat Polislerinde destek verdiği uygulamada 64 araç aranırken 166 kişi de sorgulandı

OSMANİYE - Osmaniye'de 65 polisin katılımıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği uygulamada 64 araç arandı, 166 kişi de sorgulandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Motosikletli Polis Timlerinin de katılımıyla Kurtuluş Mahallesi'nde huzur ve güven uygulaması yapıldı. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği uygulama 65 polisin katılımıyla gerçekleşti. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Narkotik köpeği Pars'ın da katıldığı uygulamada araçlar didik didik aranırken, polis ekipleri üst araması da yaptı. 64 aracın arandığı ve 166 kişinin sorgulandığı huzur ve güven uygulamasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Mahallenin tüm sokak çıkışlarına uygulama noktası kuran ekipler, yaklaşık 2 saat süren uygulamada mahallede kuş uçurtmadı.

Osmaniye'de Huzur ve Güven uygulaması
Osmaniye'de Huzur ve Güven uygulaması
Osmaniye'de Huzur ve Güven uygulaması
Osmaniye'de Huzur ve Güven uygulaması
Osmaniye'de Huzur ve Güven uygulaması
Osmaniye'de Huzur ve Güven uygulaması
Osmaniye'de Huzur ve Güven uygulaması

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 'Huzur ve Güven' uygulaması - Son Dakika


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