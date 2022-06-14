Osmaniye'de kaçak sigara operasyonuna 1 tutuklama

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin depo kısmında kaçak sigara dolumu yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evin depo kısmında kaçak sigara üretimi yaptığı bilgisini aldı. Polis ekiplerince adrese yapılan baskında A.B. ile F.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken F.B. isimli şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, baskın yapılan depoda 22 paket içerisinde toplam 4 bin 400 adet satışa hazır vaziyette dolu makaron, 14 parça halinde toplam ağırlığı 47 kg kıyılmış tütün, 7 paket içerinde toplam bin 400 adet boş makaron, 2 adet elektrik ve kompresör ile çalışan sigara dolum makinası, 1 adet elektrik ve kompresör ile çalışan sigara dolum makinası, 1 adet 100 litrelik kompresör, 1 adet 50 litrelik kompresör ile 1 adet elek ele geçirildi. - OSMANİYE