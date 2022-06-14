Osmaniye'de kaçak sigara operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de kaçak sigara operasyonuna 1 tutuklama

14.06.2022 14:25
Osmaniye'de kaçak sigara operasyonuna 1 tutuklama

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin depo kısmında kaçak sigara dolumu yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin depo kısmında kaçak sigara dolumu yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evin depo kısmında kaçak sigara üretimi yaptığı bilgisini aldı. Polis ekiplerince adrese yapılan baskında A.B. ile F.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken F.B. isimli şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, baskın yapılan depoda 22 paket içerisinde toplam 4 bin 400 adet satışa hazır vaziyette dolu makaron, 14 parça halinde toplam ağırlığı 47 kg kıyılmış tütün, 7 paket içerinde toplam bin 400 adet boş makaron, 2 adet elektrik ve kompresör ile çalışan sigara dolum makinası, 1 adet elektrik ve kompresör ile çalışan sigara dolum makinası, 1 adet 100 litrelik kompresör, 1 adet 50 litrelik kompresör ile 1 adet elek ele geçirildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
2 aydır ağrıdan kıvranıyordu, hastaneye kaldırıldı 2 aydır ağrıdan kıvranıyordu, hastaneye kaldırıldı 2 aydır ağrıdan kıvranıyor, feryadı yürekleri dağlıyor 2 aydır ağrıdan kıvranıyor, feryadı yürekleri dağlıyor
Kaynak: İHA

Osmaniye, Hisarcık, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de kaçak sigara operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:19:21. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de kaçak sigara operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement