Osmaniye'de kaçak ve sahte içki operasyonu - Son Dakika

OSMANİYE'de, iş yerine düzenlenen operasyonda, satışa hazır toplam 62 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince terör örgütlerinin finans kaynaklarından kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, kaçak içki satışı yapıldığı bilgisine ulaşılan iş yerine baskın düzenlendi. Ekipler, değişik markalarda bandrolleri ile içerikleri uyuşmayan 26 şişe rakı, farklı markalarda yabancı bandrolü 36 şişe kaçak viski ve 2 adet 1'i yarı dolu etil alkol olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Kaçak ve sahte içkilere imha edilmek üzere el koyulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.