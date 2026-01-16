Osmaniye'de Kaza: 7 Yaralı

OSMANİYE'de işçileri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 7 kişinin yaralandığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 14 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında eski Toprakkale yolu üzerindeki askeriye önünde meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi taşıyan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 7 kişi, ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toprakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şerit değiştiren hafif ticari aracın karşı yönden gelen minibüs ile kafa kafaya çarpıştığı, bir taksinin de kaza sonrası iki aracın arasından son anda geçtiği görüldü.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,