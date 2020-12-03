Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan ruhsatsız iş yeri kapatıldı - Son Dakika

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı faaliyet gösteren ve ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri kapatıldı, içerisindeki 20 kişiye de idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bir iş yerinde, Kovid-19 tedbirlerine aykırı davranıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ruhsatsız olduğunu tespit ettiği iş yerinde, alkol alındığını, iskambil kağıtları ve okey taşlarıyla oyun oynandığını tespit etti.

İş yeri kapatılırken içerideki 20 kişiye de idari para cezası uygulandı.