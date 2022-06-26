Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Bahçe ilçesinden çalınıp, Düziçi ilçesine getirilen motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde motosikleti çalan şahısların Ö.K., E.P. ve H.S. olduğu belirlendi. Adresleri tespit edilen 3 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Hisarcık, Düziçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye'de motosiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika

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