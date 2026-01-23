Osmaniye'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Osmaniye'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

23.01.2026 13:05
Osmaniye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yol kenarındaki kanala düştü ve yaralandı.

Osmaniye'de otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yol kenarındaki kanala düşerek yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahsur P. yönetimindeki 80 AGM 111 plakalı otomobil ile 80 AIA 477 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi, motosikletle birlikte yol kenarındaki kanala düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kanal içerisinden çıkarılan yaralı gençler, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

