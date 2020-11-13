Osmaniye'de sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu - Son Dakika

Osmaniye'de korona virüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda vatandaşların doğru maske kullanmalarını sağlamak amacıyla getirilen sigara yasağının hangi cadde ve sokaklarda uygulanacağı belli oldu.

Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik, özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içenlerin maskelerini çenelerinin altına indirmesinin oluşturduğu risk karşısında İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından tüm valiliklere gönderilen "Korona virüs Tedbirleri" konulu ek genelgeyle tüm illerde, vatandaşların yoğun bulunduğu, valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar ile özellikle trafiğe kapalı olan bölgeler, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlara sigara içme yasağı getirildi. Bu kapsamda Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi'nde Osmaniye'de sigara içilmesi yasaklanan cadde ve sokaklar belirlendi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. Bu çerçevede aşağıda belirtilen ek tedbirlerin alınması gerektiği hususu değerlendirilmiştir. 08Eylül 2020 tarih ve 62 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis kararının ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak özellikle vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle/bahanesiyle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Korona virüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşımaktadır. Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren ilimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar belirlenmişti. Bu kapsamda Musa Şahin Bulvarı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi kesişiminden Devlet Hastanesi ek binasına kadar, Atatürk Caddesinin Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile kesiştiği yer ile Atatürk Caddesinin Kurtuluş Mahallesi 7020 sokağa kadar, Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Caddesi 8023 sokak, Alparslan Türkeş Caddesi 7020 Sokak arasında kalan güzergah, Musa Şahin Bulvarı Çalıklar Caddesi, Atatürk Caddesi, Muhsin Yazıoğlu Caddesi arasında kalan güzergah, Adnan Menderes Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Dadaloğlu Sokak Cevdet Sunay Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi ve Şehit Mehmet Eroğlu Caddeleri üzeri, Fakıuşağı Mahallesi Karaçay köprüsünden itibaren Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak'tan 45007 sokağa kadar olan yol üzeri, Alparslan Türkeş Caddesi 5517 sokak ve 5502 sokaktan çevre yoluna kadar, Yediocak Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarından Avşarlar sokağa kadar, Musa Şahin Bulvarından Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 7610 sokağa kadar, Musa Şahin Bulvarı Rızaiye Mahallesi İskender Türkmen Caddesinden Kuzey Çevre yoluna kadar, Musa Şahin Bulvarından Rahime Hatun Mahallesi Prof. Dr. Hilmi Karaboran Caddesinden kuzey çevre yoluna kadar, Musa Şahin Bulvarından Kemal Satır Caddesinden kuzey çevre yoluna kadar, Musa Şahin Bulvarı Hasan Çenet Caddesinden 15544 sokak kavşağına kadar, Musa Şahin Bulvarın Yıldırım Beyazıt Mahallesi Alhanlı Caddesinden tren hattına kadar özellikle trafiğe kapalı alanlar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmesi uygun görülmüştür" denildi.

Açıklamada ayrıca, ülke genelinde olduğu gibi Osmaniye'de de 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığı kaydedildi.

Kararlara uymayanların Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi. - OSMANİYE