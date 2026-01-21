Osmaniye'nin Yeni Valisi Göreve Başladı - Son Dakika
Osmaniye'nin Yeni Valisi Göreve Başladı

21.01.2026 11:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Osmaniye Valiliğine atanan Mehmet Fatih Serdengeçti, görevine başladı.

Giresun Valiliğinin ardından Osmaniye'de görevlendirilen Serdengeçti, Valilik bahçesinde düzenlenen törende vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu kurumlarının yöneticileri tarafından karşılandı.

Tören mangasını ve katılımcıları selamlayan Serdengeçti, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Serdengeçti, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmaniye'nin tarihi hafızası, kültürel dokusu, üretim gücü ve zengin beşeri birikimini değerlendirmeyi görev addettiğini söyledi.

Kamu hizmetlerinde adalet duygusunu pekiştiren, istişareyi esas alan ve sahayı önceleyen yönetim iklimini tesis etmeyi hedeflediklerini belirten Serdengeçti, şöyle konuştu:

"Osmaniye'mizin yarınlarını şekillendirecek en büyük gücün, gençlerimizin azmi ve çocuklarımızın hayalleri olduğuna inanıyoruz. Eğitimden spora, kültürden sanata uzanan her alanda kendine güvenen, yaşadığı şehre aidiyet duyan bir neslin yetişmesine katkı sunan her gayreti yakından takip edecek ve destekleyeceğiz."

Kaynak: AA

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
SON DAKİKA: Osmaniye'nin Yeni Valisi Göreve Başladı
