Osmaniye Valisi Coşkun, 112 Acil Çağrı Merkezinde inceleme yaptı - Son Dakika

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yapımı devam eden 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemede bulundu.

Ziyarette personel eğitimi ve faaliyet planı hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kuddusi Arık'tan bilgi alan Coşkun yaptığı açıklamada, 110, 112, 122, 155, 156 ve 177 acil durum hatlarının artık tek bir numara altında hizmet vereceğini belirtti.



Merkezin neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Coşkun, "Vatandaşlarımız birden çok numarayı aklında tutmak zorunda kalmadan tek bir numara olan 112'yi arayabilecekler. Böylece olaylara daha hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale etmek mümkün olacak. 112 Acil Çağrı Merkezi'mizi en kısa sürede faaliyete geçirmek için gayret ediyoruz." dedi.



112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ise merkezin 2 ay içerisinde faaliyete geçmesinin planlandığını kaydetti.