Osmaniye Valisi Yılmaz, kurum müdürleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentteki kurum müdürleriyle toplantı yaptı.

Yılmaz, Ahmet Cevdet Paşa Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, birlik ve beraberlik içerisinde güzel hizmetler yapmak istediklerini belirtti.



Tüm kurum müdürlerinin, daha iyiye ulaşmak hedefiyle çalışması gerektiği ifade eden Yılmaz, "Çalışma arkadaşlarımın gideceği hedefi belirlemiş olmalarını ve en önemlisi de işlerini yaparken heyecan duyduklarını görmek istiyorum. Herkesin görevinin hakkını vermesi gerekir. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bir memleketin çocuklarıyız. Osmaniye'miz en fazla şehit veren illerimizden biri. Allah bize bu memlekete hizmet etme fırsatı vermiş, bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım." diye konuştu.